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В Петербурге запретили парковку электросамокатов с 1 августа

Власти Санкт-Петербурга запретили с 1 августа парковать СИМ в центре города

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Антон Денисов/РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил запретить парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центральных районах города с 1 августа. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Глава города напомнил, что власти Петербурга вводили временные ограничения на парковку во время крупных мероприятий. Например, пользователи СИМ не могли оставить свой транспорт во время Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника «Алые паруса». Теперь же ограничения хотят ввести на регулярной основе.

«Считаю необходимым ввести ограничения на постоянной основе. Прошу Комитет по транспорту до 1 августа обеспечить введение этой меры в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах», — подчеркнул Беглов в ходе рабочего совещания с членами городского правительства.

В Госдуме не исключают полного запрета электросамокатов на улицах городов. Такое решение могут принять, если не удастся обеспечить безопасность пешеходов на улицах. Во многих регионах уже ввели ограничения для самокатчиков. Что ждет любителей «средств индивидуальной мобильности» дальше, разбиралась «Газета.Ru».

Ранее в России предложили создать самокатно-патрульную службу.

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