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Перечислены самые массовые китайские автомобили в России

«Автостат» назвал 10 самых распространенных китайских авто в России

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Haval

Самым распространенным китайским автомобилем в России является кроссовер Haval Jolion. В десятку наиболее популярных вошли две модели Haval и четыре Chery. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», изучившее структуру парка транспортных средств в России.

«Самым распространенным из них является кроссовер Haval Jolion: на середину нынешнего года таковых насчитывалось 116,2 тыс. единиц, или 6,2% от общего количества «китайцев» в стране», — отмечается в сообщении «Автостата».

Вторым по распространенности оказался кроссовер Geely Coolray (82,1 тыс. машин, доля 4,4%). На третьем месте Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 67,3 тыс. машин и долей в 3,6% от общего числа китайских машин. За ним следуют Chery Tiggo, Omoda C5, Haval F7, а также Chery Tiggo 7 Pro и 4 Pro.

Замыкают десятку наиболее распространенных «китайцев» кроссовер Lifan X60, уже покинувший российский рынок, и внедорожник Great Wall Hover H3, также уже снятый с производства. Всего в России насчитывается по состоянию на 1 июля 2024 года 1,86 млн китайских легковых автомобилей, что составляет 4% от общего числа машин в стране.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на новые легковые машины за полгода.

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