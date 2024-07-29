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В РЖД назвали причину столкновения КамАЗа и поезда под Волгоградом

РЖД: водитель КамАЗа, столкнувшийся с поездом под Волгоградом, грубо нарушил ПДД

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Администрация Котельниковского района/РИА Новости

Железнодорожная авария в Волгоградской области произошла из-за нарушения ПДД водителем «КамАЗа». Об этом сообщает РЖД в своем Telegram-канале.

«Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.
Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия», — говорится в публикации.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать из-за малого расстояния между поездом и машиной. Скорость локомотива составляла 65 км/ч.

Также в РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте «хорошо просматривается», и видимость поезда на подходе к переезду составляла более одного километра.

До этого водитель КамАЗа назвал причину столкновения с поездом под Волгоградом. По его словам, он не успел притормозить перед переездом.

29 июля в Волгоградской области восемь вагонов поезда №491 КазаньАдлер сошли с рельсов из-за столкновения с КамАЗом. Около 100 человек пострадали. Среди них шесть детей. Движение поездов на месте аварии приостановлено.

Впоследствии выяснилось, что в железнодорожной аварии в Волгоградской области водителю КамАЗа и машинисту поезда удалось выжить.

Ранее стало известно, что столкнувшийся с поездом КамАЗ под Волгоградом был арестован из-за долгов.

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