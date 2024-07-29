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В Киеве сгорели два военных автомобиля

«Страна.ua»: в Борщаговке в Киеве за ночь сгорели два военных автомобиля

В Киеве за ночь сгорели два военных автомобиля. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что происшествие произошло на Петропавловской Борщаговке.

До этого в Одессе задержали шестерых курьеров за поджог военных внедорожников.

По данным СБУ, шестеро сотрудников сервиса доставки еды в возрасте от 18 до 24 лет были завербованы российскими спецслужбами в Telegram-канале о средствах быстрого заработка. Поджог автомобилей юноши записывали на видео, работая в парах.

Предполагается, что адреса парковки военных автомобилей юноши обнаруживали во время объезда города на скутерах. У подозреваемых были изъяты самодельные зажигательные смеси. Им грозит до восьми лет лишения свободы по статье «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований».

До этого в Киеве задержали подозреваемых в поджоге еще одного военного автомобиля.

Ранее экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своего автомобиля в Москве.

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