Столкнувшийся с поездом КамАЗ под Волгоградом был арестован из-за долгов

Грузовой автомобиль КамАЗ, столкнувшийся с поездом в Волгоградской области, оказался арестован ФССП. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«КамАЗ, с которым столкнулся поезд Казань — Адлер, был арестован ФССП из-за долгов строительной компании в 6 млн рублей», — говорится в публикации.

Также канал уточняет, что на самом грузовике не было штрафов.

До этого водитель КамАЗа назвал причину столкновения с поездом под Волгоградом. По его словам, он не успел притормозить перед переездом.

29 июля в Волгоградской области восемь вагонов поезда №491 Казань — Адлер сошли с рельсов из-за столкновения с КамАЗом. Около 100 человек пострадали. Среди них шесть детей. Движение поездов на месте аварии приостановлено.

Впоследствии выяснилось, что в железнодорожной аварии в Волгоградской области водителю КамАЗа и машинисту поезда удалось выжить.

Ранее появились кадры покореженного локомотива после аварии с КамАЗом под Волгоградом.