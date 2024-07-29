Появились кадры покореженого локомотива после аварии с КамАЗом под Волгоградом

Появились кадры последствий железнодорожной аварии в Волгоградской области, в результате которой поезд оказался раздавлен всмятку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Так сейчас выглядит локомотив поезда. Машинисты применили экстренное торможение, чтобы предотвратить аварию с «КамАЗом», но это не спасло от столкновения», — говорится в публикации.

Отмечается, что грузовик с московскими номерами принадлежал калининградской строительной фирме.

На место аварии выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области.

29 июля в Волгоградской области восемь вагонов поезда №491 Казань — Адлер сошли с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Около 100 человек пострадали. Среди них шесть детей. Движение поездов на месте аварии приостановлено.

Ранее стала известна судьба водителя КамАЗа и машиниста поезда, столкнувшихся под Волгоградом.