Стали известны подробности железнодорожной аварии под Волгоградом

В Волгоградской области восемь вагонов поезда №491 Казань — Адлер сошли с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Об этом сообщает РЖД в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер», — говорится в публикации.

На место едут оперативные службы. Движение поездов на месте аварии приостановлено.

До этого сообщалось, что около 100 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом. Среди них шесть детей.

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