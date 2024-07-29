В России остановилась сборка автомобилей УАЗ

Ульяновский завод на время остановил производство автомобилей в связи с корпоративным отпуском. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу УАЗа.

Корпоративный отпуск на заводе продлится с 29 июля по 4 августа, в этот период автомобили УАЗ выпускаться не будут. На заводе не прогнозируют дефицита машин в связи с этим обстоятельством.

В первом полугодии УАЗ выпустил более 19,2 тыс. автомобилей и продал на российском рынке 16,6 тыс. автомобилей. Продажи увеличились на 23%. Среди них почти 6,7 тыс. автомобилей семейства СГР («буханка» и бортовой грузовик), 4,9 тыс. внедорожников «Патриот», 2,5 тыс. машин семейства «Профи».

До этого стало известно, что в России выставили на продажу внедорожник Lamborghini LM002.

Ранее стало известно, что Mitsubishi планирует присоединиться к альянсу Nissan и Honda.