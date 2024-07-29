В августе на рынок выйдет «танцующий суперкар» YangWang U9

Китайский автопроизводитель BYD в августе начнет продажи суперкара YangWang U9, сообщает CarNewsChina.

Автомобиль оснащен инновационной системой двигателей, обеспечивающих исключительную отзывчивость и точность управления. Четырехмоторная силовая установка развивает максимальный крутящий момент в 1680 Нм. Максимальная скорость машины — 309 км/ч. Аккумуляторная батарея обеспечивает электромобилю запас хода в 450 км, а на быстрой зарядной станции запас энергии от 30 до 80% можно пополнить за 10 минут.

Интерьер машины щедро отделан углепластиком и замшей. YangWang U9 получил прозвище «танцующий суперкар» из-за подвески и системы стабилизации DiSus-X, что позволяет ему ездить на трех колесах, подпрыгивать и танцевать.

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