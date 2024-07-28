Мужчина въехал в правительство Мордовии на Daewoo Nexia и попал в психбольницу

В Саранске водитель автомобиля Daewoo Nexia протаранил входную дверь, ведущую в здание правительства Мордовии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, инцидент произошел рано утром в воскресенье. Водитель за рулем Daewoo Nexia проехал по пешеходной зоне, поднялся на автомобиле по лестнице и задним ходом протаранил вход в здание правительства. В результате ДТП никто не пострадал, 32-летнего водителя госпитализировали в психиатрическую больницу. О мотивах его поступка не сообщается.

На кадрах с места происшествия видно, что серая Nexia проломила багажником застекленные двери и застряла в проеме. По данным Mash, движение на Советской площади, где произошел инцидент, было перекрыто.

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