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Названы машины, которыми больше всего довольны их владельцы

J.D. Power: больше всего довольны своими машинами владельцы Porsche и Mini

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Porsche

Консалтинговая фирма J.D. Power опубликовала рейтинг удовлетворенности владельцев своими машинами, сделанный на основе опроса респондентов в США. Сообщает auto.ru.

Среди премиальных брендов больше всего баллов набрали автомобили Porsche (891 балл из 1000 возможных), Jaguar (886) и Land Rover (882). Среди массовых производителей лидируют MINI (858), Ram (854) и Kia (853).

Что касается сегмента электрокаров, то в модельном зачете абсолютным победителем стал седан BMW 7 серии, больше всего наград в отдельных сегментах досталось Hyundai-Kia, BMW и Toyota.

До этого руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко заявил, что самым надежным автомобилем на российском рынке сегодня можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

По его словам, владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max тоже обращаются в сервисы. Однако в 99% случаев они жалуются на проблемы с электроникой. К работе двигателя и роботизированной коробки передач претензий нет, хотя на рынке модель присутствует довольно долго. Авто 2024 года выпуска в салоне стоят от 2,5 миллиона рублей.

Он отметил, что среди подержанных автомобилей надежностью отличается Ford Focus. Это касается машин с механической коробкой передач и 1,6-литровым бензиновым двигателем и с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и силовым агрегатом объемом 1,4 литра. В среднем цена такой машины составляет 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи новой версии седана Geely Galaxy L6.

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