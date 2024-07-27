Дальнобойщикам упростили поездки между Россией и Китаем

Правительство России одобрило проект договора, упрощающий передвижение дальнобойщиков между Россией и Китаем. Документ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Дальнобойщикам приходится пересекать границу по многократным визам, которые предоставляются на основании нот или официальных писем. Раньше получить нужные документы можно было всего в нескольких учреждениях.

Теперь же таких пунктов стало больше. От России это представительства министерства иностранных дел, министерство транспорта и подведомственные ему организации с их филиалами в регионах, от Китая — МИД, канцелярии иностранных дел провинциального уровня, министерство транспорта и уполномоченные им компетентные транспортные органы провинциального уровня.

В начале июня председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал, что в России сохраняется тенденция 20-25% нехватки водителей, в том числе – дальнобойщиков. Во многом это связано с тем, что люди уходят на пенсию, а молодежь предпочитает работу в других сферах.

Ранее стали известны максимальные зарплаты дальнобойщиков.