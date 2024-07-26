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В Москве стрелявший в пассажира таксист хранил дома автомат Калашникова

Столичный таксист, выстреливший в пассажира, хранил дома автомат Калашникова

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Дома в Москве таксист, стрелявший в пассажира, хранил автомат Калашникова. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице.

«По месту проживания обвиняемого произведен обыск, где обнаружены и изъяты автомат Калашникова, магазины и патроны к нему», — говорится в публикации.

Мужчину обвиняют в покушении на жизнь клиента.

До этого сообщалось, что в Москве арестовали таксиста, который выстрелил в пассажира. Инцидент произошел на Международном шоссе. Пассажир сел в машину такси, но в какой-то момент между ним и водителем произошел конфликт. Мужчина за рулем врезался в ограждение на дороге, после чего открыл стрельбу по клиенту, целясь в голову. В результате приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее на видео попал кот, который спровоцировал ДТП с авто и мотоциклом в Мурманске.

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