В Москве стрелявший в пассажира таксист хранил дома автомат Калашникова

Дома в Москве таксист, стрелявший в пассажира, хранил автомат Калашникова. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице.

«По месту проживания обвиняемого произведен обыск, где обнаружены и изъяты автомат Калашникова, магазины и патроны к нему», — говорится в публикации.

Мужчину обвиняют в покушении на жизнь клиента.

До этого сообщалось, что в Москве арестовали таксиста, который выстрелил в пассажира. Инцидент произошел на Международном шоссе. Пассажир сел в машину такси, но в какой-то момент между ним и водителем произошел конфликт. Мужчина за рулем врезался в ограждение на дороге, после чего открыл стрельбу по клиенту, целясь в голову. В результате приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее на видео попал кот, который спровоцировал ДТП с авто и мотоциклом в Мурманске.