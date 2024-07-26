В Москве арестовали таксиста, стрелявшего пассажиру в голову

В Москве арестовали таксиста, который выстрелил в пассажира. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции в Москве.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сидорова Максима Анатольевича на срок 2 месяца, то есть до 25 сентября 2024 года», — говорится в публикации.

Таксиста обвиняют в покушении на жизнь клиента.

Инцидент произошел на Международном шоссе. Пассажир сел в машину такси, но в какой-то момент между ним и водителем произошел конфликт. Мужчина за рулем врезался в ограждение на дороге, после чего открыл стрельбу по клиенту, целясь в голову.

В результате приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Полицейские задержали таксиста.

О том, по какой причине произошла ссора, не сообщается. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин напал на водительницу такси, которая отказалась везти его бесплатно.