Участница Олимпиады в Париже попала в серьезное ДТП

Велогонщица из Дании Сольбьерк Минке Андерсон не попадет на Олимпийские игры в Париже из-за ДТП. Об этом сообщили в Датском союзе велосипедистов.

Спортсменка попала в ДТП, тренируясь возле дома. В результате аварии она сломала ключицу.

«Нет слов, просто опустошена. Олимпийские игры остаются для меня мечтой — желаю всего наилучшего партнерам по команде», — написала она в соцсетях.

На Играх Андерсон заменит двукратная чемпионка страны Ребекка Кернер.

До этого в Париже экологических активистов взяли под стражу за расклейку стикеров против Олимпийских игр. Восьмерых участников движения Extinction Rébellion арестовали утром 23 июля в парижском метро. Перед этим они наклеили стикеры с информацией о негативных аспектах проведения Олимпийских игр-2024 на станциях «Монпарнас — Бьенвеню» и «Ассамбле-Насьональ».

По данным СМИ, на наклейках было написано «Олимпиада — это не весело», «Удвоение воздушного сообщения с Францией» и «Социальная чистка в Париже: высылка 12 500 человек».

Ранее сообщалось, что приставы хотят продать автопарк на сумму $1 млн чемпиона UFC Хабиба.