Названы самые популярные у россиян подержанные автомобили

В России в июне самым продаваемым автомобилем с пробегом в сегменте эконом-класса стал Kia Rio. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авто.ру Бизнес».

«В сегменте эконом-класса лидером по продажам стала Kia Rio (1,39 млн рублей), за ним следует Lada Granta со средней стоимостью 701,3 тыс. рублей. Закрывает тройку лидеров Lada Vesta (1,11 млн рублей). Далее идут Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Lada Largus, Renault Duster, Lada Xray и Renault Logan», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам июня в среднем классе на первом месте оказалась Toyota Camry со средней стоимостью 2,9 млн рублей. В премиальном сегменте лидером стал BMW 5 Series со средней ценой 4,14 млн рублей.

До этого стало известно, что парк автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 55,06 млн единиц.

85% от этого количества приходится на легковые автомобили, которых числится 46,81 млн штук. Также в России насчитывается 4,22 млн легких коммерческих машин (LCV) и 3,66 млн грузовиков.

Наименьшее количество среди видов автотранспорта приходится на автобусы - их в России 0,37 млн.

Также выяснилось, что в июне 2024 года в России было продано 499,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,6% меньше, чем в мае, и на 0,5% ниже результата прошлого года.

Лидирует на рынке подержанных авто Lada, продажи подержанных машин которой увеличились к прошлому году на 15,7%, до 122,8 тыс. единиц. Второе место занимает бренд Toyota. Но перепродажи этих машин упали на 14,7%, до 51,5 тыс. единиц. Третье место у Kia — в июне реализация машин выросла на 1,5%, до 29,1 тыс. единиц.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал торговать сертифицированными подержанными автомобилями.