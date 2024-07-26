Кроссовер Volkswagen Tiguan из Китая продают в РФ за рекордную сумму

На одном из российских классифайдов появилось объявление о продаже удлиненного Volkswagen Tiguan третьего поколения. Автомобиль ввезен из Китая. Об этом сообщает «Российская газета».

Tiguan L Pro имеет между осями 2791 мм, что на 110 мм больше, чем у европейского варианта. Длина кузова составляет 4735 мм, ширина и высота равны 1842 и 1682 мм.

Кроссовер предложен в версии R-Line. Автомобиль оснащен 220-сильным двухлитровым TSI, семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом. Цена — 5,2 млн рублей.

До этого стало известно, что премиальный автобренд Exlantix объявил о расширении линейки моделей, которые будут представлены в России. У дилеров вскоре станет доступен для заказа кроссовер ET.

У Exlantix ET есть целых четыре варианта силовых установок. Первые две – моноприводные с двигателями на 252 или 313 л.с. Третья модификация предлагает полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается двигателем с отдачей 561 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет от 550 км до 760 км.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи кроссоверов Belgee X70 за 2,1 млн рублей.