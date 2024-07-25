Названы самые качественные китайские автомобили

Компактный кроссовер GAC GS3 занял первое место в рейтинге качества автомобилей China Automobile Quality Ranking, сообщают «Известия».

Отмечается, что рейтинг составлялся по методике Комитета по управлению стандартизацией КНР и исследовательских институтов. Автомобили оценивались по таким параметрам, как безопасность, надежность, удобство эксплуатации.

GAC GS3 обогнал своих конкурентов, в числе которых Changan CS35 plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и другие, набрав 131 балл. Средний показатель по сегменту оказался равен 183.

В России кроссовер GAC GS3 представлен с единственным 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 177 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды.

Кроссовер получил полностью светодиодные фары, панорамный люк, два дисплея на центральной консоли (по 10,25 дюйма), мультимедийную систему под управлением 8-ядерного процессора, систему камер кругового обзора.

GAC GS3 дебютировал в Китае под конец 2022 года. Со сменой поколения длина автомобиля увеличилась до 4400 мм. Также кроссовер получил «агрессивный» и угловатый дизайн, большие бамперы и скрытые дверные ручки.

Отмечается, что GS3 — самый дешевый кроссовер GAC на российском рынке. Его цена составляет 2,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Chery опубликовал первые изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 Plus.