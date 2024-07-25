Автозак с экс-министром Абызовым попал в ДТП

Автозак с бывшим министром российского правительства Михаилом Абызовым попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве при возвращении из суда в «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Автозак, в котором перевозили Михаила Абызова, попал в ДТП на пути следования из Мосгорсуда, где должна была рассматриваться апелляция на его арест», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что Абызов в результате аварии получил травму спины. Он не уточнил, в каком состоянии здоровья находится бывший министр.

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что рассмотрение апелляции на приговор отложили на 20 августа.

С 2012 по 2018 год Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. По данным следствия, в 2012–2018 годах обвиняемые похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности и получением дохода более 32,5 млрд рублей.

Ранее экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.