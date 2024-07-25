Россиянам рассказали о минусах кроссовера Mercedes-Benz GLK

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного Mercedes-Benz GLK.

Так, цены на автомобиль начинаются с 1,7 млн рублей. Все двигатели автомобиля – сложные, требовательные к топливу и маслу, с индивидуальными наборами болячек.

«Бензиновые атмосферники V6 страдают задирами, а надежный мотор мощностью 306 л.с. встречается крайне редко. Наддувный 2.0 (211 л.с.) имеет прямой впрыск. Ресурс двигателя неплохой, но может извести владельца течами. Подводят водяная помпа и термостат, возможно смещение тарелок на распредвалах», — сказал эксперт.

По его словам, надежностью отличается дизельный двигатель объемом 2.1 л. Но заливать в авто с таким мотором лучше качественное топливо. Гидроавтомат служит 400 тыс. километров.

До этого Зиновьев назвал минусы Toyota RAV4 третьего поколения.

Так, третье поколение Toyota RAV4 официально продавали в России только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4 л. Двигатели надежны, но требовательны к качеству масла. Экономия на масле ускоряет выход из строя привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

После 60–100 тыс. км. выходит из строя водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. В системе полного привода уязвимый элемент – подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. В рулевом управлении быстрее всего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

У автомобиля слабое лакокрасочное покрытие кузова, а также посредственная защита от коррозии.

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