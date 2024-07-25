Спутник МотоТани рассказал о странном событии после ДТП

Спутник байкерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, заявил об исчезновении с места ДТП в Турции видеокамеры, которая была прикреплена к ее шлему, сообщает РИА Новости. Он ехал вместе с ней в одной группе.

«Камера с мотоцикла Тани исчезла магическим образом. В тот вечер я ее не нашел. Приезжал вчера, сегодня. Но не нашел. Моя камера была разряжена и не писала, так как находилась в аквабоксе и не было возможности заряжать ее на ходу», — заявил Хардиков.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. Сначала говорилось, что женщина не справилась с управлением мотоцикла и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

Позже выяснилось, что в ее мотоцикл сзади врезался турецкий блогер Онур Обут. По предварительным данным, по местным законам байкера будут судить по статье об убийстве по неосторожности. Турку, вероятнее всего, предъявят обвинение по статье 85 УК Турции — максимальное наказание по ней составляет 6 лет тюрьмы. Но срок могут сократить, если есть смягчающие обстоятельства.

Спустя некоторое время турецкий блогер Онур Обут заявил, что это МотоТаня врезалась в его байк.

Друг погибшей Татьяны Озолиной Вячеслав Дюднев заявил, что в детстве девушка никому не давала скучать. Очень была очень активной, не могла усидеть на месте. Он подчеркнул, что МотоТаня была позитивным человеком. Также он добавил, что находится в шоке от ее гибели.

Ранее сообщалось, что тело мотоблогерши МотоТани готовят к отправке в Россию.