Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия увеличила выпуск легковых автомобилей

«Росстат»: за полгода в России выпустили 330 тыс. легковых автомобилей

close
100%
АвтоВАЗ

С января по июнь текущего года в России выпустили 330 тыс. легковых автомобилей. Об этом сообщил «Автостат», ссылаясь на данные Росстата.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то рост составил 62,2%. В июне 2024 года с конвейеров сошло 63 тыс. машин, это почти на 46% больше чем год назад.

По информации «Автостата», тольяттинские и ижевские площадки «АвтоВАЗа» выпустили 45,2 тыс. автомобилей и машинокомплектов, а «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге изготовил 2,6 тыс. машин бренда Solaris.

Также за полгода в России выпустили почти 91 тыс. грузовых автомобилей, здесь зафиксировали рост в 21,1% в сравнении с прошлым годом.

До этого Telegram-канал «Автопоток» сообщил, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в конце года выпустит первую товарную партию автомобилей Lada Iskra. Массовое производство Искры стартует в начале 2025 года.

5 июня в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Ранее сообщалось, что в Финляндии «АвтоВАЗ» обвинили в копировании Renault для создания Lada Iskra.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами