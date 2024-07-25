Россия увеличила выпуск легковых автомобилей

С января по июнь текущего года в России выпустили 330 тыс. легковых автомобилей. Об этом сообщил «Автостат», ссылаясь на данные Росстата.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то рост составил 62,2%. В июне 2024 года с конвейеров сошло 63 тыс. машин, это почти на 46% больше чем год назад.

По информации «Автостата», тольяттинские и ижевские площадки «АвтоВАЗа» выпустили 45,2 тыс. автомобилей и машинокомплектов, а «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге изготовил 2,6 тыс. машин бренда Solaris.

Также за полгода в России выпустили почти 91 тыс. грузовых автомобилей, здесь зафиксировали рост в 21,1% в сравнении с прошлым годом.

До этого Telegram-канал «Автопоток» сообщил, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в конце года выпустит первую товарную партию автомобилей Lada Iskra. Массовое производство Искры стартует в начале 2025 года.

5 июня в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Ранее сообщалось, что в Финляндии «АвтоВАЗ» обвинили в копировании Renault для создания Lada Iskra.