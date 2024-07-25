Названы частые поломки автомобиля из-за плохих дорог

В результате поездок по плохим дорогам страдает множество деталей и систем автомобиля. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на технического директора сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Могут пострадать шаровые, сайлентблоки, пыльники, амортизаторы. По сути, именно система амортизации берет на себя большую часть нагрузки из-за любого удара — будь то выбоина или кочка», — заявил он.

Родионов добавил, что после езды по некачественному покрытию выходят из строя прусы. Также страдает и система рулевого управления. Наиболее часто возникают проблемы с рулевой рейкой, рулевой тягой и наконечниками, поскольку они чувствительны к сильным ударам. Не менее опасны плохие дороги и для шин, добавил эксперт. Нередко на резине образуются грыжи, проколы, порезы. Диски же могут получить трещину, а штамповка — деформироваться.

Директор Fit Service отметил, что от плохих дорог может пострадать и тормозная система: колодки стираются, а тормозные диски деформируются. В результате езды по плохим дорогам водителю приходится часто и быстро реагировать, обруливать препятствия, что увеличивает риск аварии.

До этого врач Зохиров рассказал, что анатомия автомобильных кресел влияет на здоровье человека. По его словам, наклон спинки кресла должен варьироваться от 75° до 90° в зависимости от длительности поездки. Чтобы уменьшить напряжение, нужно установить подголовник параллельно затылку. При этом пространства между поясницей и спинкой кресла быть не должно. Зохиров добавил, что у некоторых сидений можно отдельно регулировать подголовники. Однако у них есть существенный минус — отсутствие возможности регулировки высоты и угла наклона. Из-за этого у водителя во время поездки может возникнуть дискомфорт.

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