Прокуратура заставила «Автодор» сделать платную трассу М-12 безопасной

Прокуратура Татарстана потребовала от госкомпании «Автодор» установить на платной трассе М-12 дорожные знаки и ограждения, исключающие выход на дорогу диких животных. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Поводом для этого стала проверка.

«В ходе проверки выяснилось, что на участке трассы не хватает ограждений и дорожного знака 1.27, предупреждающего о выходе на дорогу животных. Ограждения и знаки предусмотрены обязательным ГОСТом 52289», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные знаки уже установлены, а относительно ограждений в «Автодоре» пояснений не дали: неизвестно, когда они появятся и почему их не было на момент открытия трассы.

16 июля президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Глава государства заявил, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по М-11 уменьшится почти на час благодаря новому обходу Твери.

Новый участок стал последним элементом для запуска быстрого движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни светофоров, ни перекрестков. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце текущего года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» c учетом нового участки начинается от 3,2 тыс. рублей для «легковушек».

При этом ценник для грузовых авто начинается от 6,6 тыс. рублей. С пятницы по воскресенье тариф будет повышается: для «легковушек» он составит проезд по 3,45 тыс. рублей, а для грузовиков — 7,45 тыс. рублей.

Ранее появилось видео, как Путин едет за рулем Lada Aura по трассе М-11.