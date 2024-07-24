Стали известны подробности побега диверсанта, подорвавшего Land Cruiser в Москве

Диверсант Евгений Серебряков, подорвавший Toyota Land Cruiser на севере Москвы, улетел из столицы в Турцию рейсом авиакомпании Pegasus. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Самолет с ним на борту вылетел через 3 часа после того, как он заложил СВУ под днище автомобиля Toyota Land Cruiser. За это время Серебряков успел доехать до Внуково, пройти регистрацию и таможенный контроль», — говорится в публикации.

В Бодруме самолет приземлился в 9:28 по местному времени (совпадает с московским). Спустя час российское подразделение Интерпола сообщило оперативную информацию коллегам в Турции.

До этого глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в Бодруме задержали гражданина РФ, совершившего подрыв машины в Москве.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

После взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской некоторые СМИ сообщали, что в салоне находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье. По информации Telegram-канала Baza, в момент взрыва внутри находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.

Ранее турецкий байкер, столкнувшийся с МотоТаней, рассказал свою версию ДТП.