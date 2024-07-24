Директор ФСБ подтвердил бегство в Турцию диверсанта, подорвавшего Land Cruiser в Москве

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил о побеге диверсанта, установившего СВУ на Land Cruiser на севере Москвы. Об этом сообщает Life.ru. По его словам, виновник подрыва сбежал в Турцию.

«Работаем с турками», — заявил он.

Бортников добавил, что российские спецслужбы контактируют с турецкими коллегами для задержания и экстрадиции подозреваемого.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью. СМИ сообщали, что пострадал офицер Минобороны РФ вместе со своей женой. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео попала машина диверсанта, подорвавшего Land Cruiser в Москве.