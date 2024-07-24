Россиянин пробил ножом китайскую Omoda во время прогулки с невидимыми друзьями

В Череповце мужчина с ножом и пилой пробил насквозь китайский автомобиль Omoda, который был припаркован. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Рано утром к белой Omoda, стоявшей во дворе дома на улице Наседкина, подошел странный тип в шортах и жилетке. Сначала ему показалось, что внутри кто-то сидит, а потому он начал ломиться внутрь. Вскрыть дверь не получалось. Тогда из кармана он достал нож, которым начал долбить по задней двери иномарки», — говорится в публикации.

Также на кадрах видно, что в руках мужчины была пила. Во время попыток взлома он кричал «Ты сама не знаешь, что вы делаете!». После этого он продолжил говорить с невидимыми друзьями. По словам местных жителей, мужчина на видео — бывший тюремный заключенный, который недавно вышел на свободу. Его задержали. Владелец Omoda заявил, что купил машину три месяца назад.

До этого сообщалось, что в Ленинском районе Новосибирска мужчина на велосипеде, вооруженный топором, устроил погром на парковке возле жилого дома. Он разломал два шлагбаума и нанес урон как минимум восьми автомобилям. Владельцы поврежденных авто обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее в Башкирии 88-летняя пенсионерка разгромила клюкой восемь иномарок.