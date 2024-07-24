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На видео попала машина диверсанта, подорвавшего Land Cruiser в Москве

Появилось видео с такси, на котором диверсант приехал подрывать Land Cruiser

Диверсант, подорвавший Land Cruiser на севере Москвы, приехал на место преступления на такси. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что следователи осматривают автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления. Судя по видео, это такси. На месте работают силовики.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью. СМИ сообщали, что пострадал офицер Минобороны РФ вместе со своей женой. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была установлена личность диверсанта, подорвавшего Land Cruiser в Москве.

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