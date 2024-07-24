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Установлена личность диверсанта, подорвавшего Land Cruiser в Москве

112: силовики установили личность диверсанта, подорвавшего Land Cruiser в Москве

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Телеграм-канал «Mash»

Правоохранители установили личность диверсанта, виновного в подрыве автомобиля Land Cruiser на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По предварительным данным, он действовал по заданию украинских спецслужб <...> преступник уже мог покинуть Россию. Возможно, он улетел в Турцию», — говорится в публикации.

24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере столицы. В момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов, ему оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Следователи возбудили уголовное дело. В пресс-службе Следственного комитета РФ по столице добавили, что следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. В ближайшее время будет назначено несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ранее в Москве на месте взрыва Land Cruiser робот извлек осколки СВУ.

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