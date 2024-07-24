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В Москве полиция провела проверку во дворе, где взорвался Land Cruiser с мужчиной внутри

В Москве правоохранители осмотрели автомобили во дворе, где взорвался Land Cruiser

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В Москве полицейские провели осмотр автомобилей, которые стоят в том же дворе, где взорвался Land Cruiser. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

По их словам, после инцидента правоохранители проверяли другие машины. Не уточняется, нашли ли полицейские что-то подозрительное.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. По данным СМИ, в момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Согласно информации RT, Андрей — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена. По данным mk.ru, 50-летний Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

Однако впоследствии жена Торгашова опровергла информацию, что в авто находился ее муж.

Ранее на видео попал виновник взрыва Land Cruiser в Москве.

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