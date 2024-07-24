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Стало известно, как удалось выжить офицеру подорванного в Москве Land Cruiser

Mash: офицеру после взрыва авто в Москве удалось выжить благодаря хладнокровию

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Телеграм-канал «Что там в Москве?»

Офицеру Андрею Торгашову, которого подорвали во внедорожнике Toyota Land Cruiser на севере Москвы, удалось выжить благодаря тому, что в первые минуты он сам начал оказывать себе первую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Офицер Андрей Т. выжил после взрыва СВУ в его машине благодаря хладнокровию и своевременной самопомощи. Еще в авто он начал перебинтовывать ноги и буквально вынес себя на руках», — говорится в публикации.

В это время супруга мужчины вызвала скорую и закрывала руками лицо из-за ранения обломками. После мужчину на руках вынесли из автомобиля очевидцы.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Согласно информации RT, Андрей — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена. По данным mk.ru, 50-летний Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

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