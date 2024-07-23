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«АвтоВАЗ» назвал срок начала производства Lada Niva Sport

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Lada Niva Sport начнут производить в декабре 2024 года

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Телеграм-канал «Автопоток»

Серийное производство внедорожника Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года. Об этом в интервью телеканалу «Тольятти 24» заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«В классической модификации Niva Sport будет выпускаться нашей командой Lada Sport для всех автолюбителей нашей страны с декабря этого года. Мы получим новый спортивный автомобиль в линейке наших спортивных автомобилей», — сказал Соколов.

Президент «АвтоВАЗа» также добавил, что с 2025 года на автомобили Niva Legend и Travel будет ставиться новый двигатель объемом 1,8 литра.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями, форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал торговать автомобилями с пробегом.

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