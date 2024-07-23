Nissan возродит старейший спортивный автомобиль

Японская компания Nissan планирует возродить модель автомобиля Silvia. Об этом сообщает motor1.com со ссылкой на вице-президента марки по глобальной стратегии Ивана Эспиносу.

По словам топ-менеджера, если специалисты решат вернуть модель на рынок, то автомобиль должен сочетать в себе нужные для клиентов характеристики и «правильную» цену. При этом не исключено, что в разработке машины могут принять участие другие автопроизводители.

Новый Nissan Silvia может получить двигатели мощностью от 400 до 565 л.с. В то же время нет уверенности в том, что Silvia сохранит традиционный двигатель внутреннего сгорания.

Silvia — спортивное купе, выпускавшееся японским автопроизводителем Nissan с 1965 по 2002 годы.

До этого стало известно, что американский автопроизводитель Ford представил новую модель Capri. Автомобили под таким названием выпускались с 1969 по 1986 год.

Длина нового Ford Capri составляет 4633 мм, а колесная база 2770 мм. Машина построена на платформе VW MEB, которая также лежит в основе моделей Volkswagen ID.4 и ID.5.

Ford Capri будет предлагаться в двух вариантах: заднеприводном с одним электромотором мощностью 286 л. с. и полноприводном с двумя силовыми агрегатами суммарной мощностью 340 сил. Базовая версия сможет проехать без подзарядки до 627 км, а полноприводный Capri — до 592 км. Зарядить батарею на электрозаправке с 10 до 80% можно будет за 28 минут.

Ранее автобренд Haval анонсировал новый кроссовер F7 для рынка России.