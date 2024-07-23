Стало известно, сколько в России зарегистрировано автомобилей

Парк автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 55,06 млн единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«85% от этого количества приходится на легковые автомобили, которых числится 46,81 млн штук. Также в России насчитывается 4,22 млн легких коммерческих машин (LCV) и 3,66 млн грузовиков», — отмечается в сообщении.

Наименьшее количество среди видов автотранспорта приходится на автобусы — их в России 0,37 млн.

До этого «Автостат» сообщал, что по состоянию на 1 января 2024 года парк автомобилей в России составлял 54,5 млн единиц. Таким образом, за полгода численность автомобилей в России выросла на 560 тыс. машин.

Прирост легковых автомобилей составил за прошедшие полгода 450 тыс. единиц — в январе в России насчитывалось 46,36 млн легковых машин.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал торговать сертифицированными подержанными автомобилями.