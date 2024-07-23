Милонов высказался о гибели блогера МотоТаня

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, мотоциклист со стажем Виталий Милонов заявил изданию «Вечерний Санкт-Петербург», что блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, смогла придать мотосообществу человечный вид.

«МотоТаня произвела некий переворот, потому что она дала людям возможность пересмотреть мотоциклистов, этих вечно «кожаных», с черепами, суровых волосатых мужиков, которые ходят в мотокуртках и зимой, и летом. Она придала более человечный вид мотосообществу и действительно своими короткими юмористичными роликами очень очеловечила мотоциклистов», — сказал Милонов.

По его словам, МотоТаня всегда достаточно грамотно себя вела, не позволяла себе излишнего хулиганства на дороге.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. Изначально сообщалось, что женщина совершала переезд, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

Позже выяснилось, что в ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обат. После она потеряла управление и врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет. МотоТаня получила травму шеи из-за которой она не выжила. Обат попал в больницу с переломом ноги.

Сейчас близкие Озолиной занимаются вопросами транспортировки ее тела на родину.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

Ранее МотоТаня записала видео для похоронивших ее хейтеров за три месяца до аварии.