«АвтоВАЗ» начал торговать подержанными автомобилями

«АвтоВАЗ» начал продажи сертифицированных автомобилей с пробегом на собственном онлайн-маркетплейсе Restart. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Автомобили, сертифицированные по программе Restart, проходят тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку, после чего получают 1 год продленной гарантии на автомобиль от страхового партнера», — отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».

Сертифицированные «АвтоВАЗом» подержанные автомобили бренда Lada и других марок будут разделены на три группы. В первую войдут Lada в возрасте до пяти лет и с пробегом до 100 тыс. км. Они получат страховую защиту, схожую с заводской гарантией. Второй уровень подразумевает гарантию на ключевые узлы и агрегаты Lada. Еще один уровень гарантии предусмотрен для машин других производителей в возрасте до семи лет с пробегом до 150 тыс. км. Подержанные автомобили можно будет приобрести и в кредит.

Ранее стали известны сроки начала выпуска Lada Aura.