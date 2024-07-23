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Haval показал новый кроссовер для российского рынка

Автобренд Haval анонсировал новый кроссовер F7 для рынка России

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Телеграм-канал «HAVAL Russia»

Китайская компания Haval анонсировала дебют в России кроссовера F7 нового поколения. Изображение появилось в Telegram-канале бренда.

Новый Haval F7 получил панорамную крышу, черную обшивку потолка, кнопку «старт» на центральной консоли и электропривод пятой двери, управляемый с брелока. Экраны цифровой приборной панели и мультимедиа-системы увеличились в размерах, изменилась их геометрическая конфигурация. Кроссовер также отличается рулевым колесом круглой формы без нижнего скоса, также на руле появилась кнопка S, увеличивающая отдачу мотора.

Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем мощностью 217 л.с. и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

До этого стало известно, что автозавод Haval в Тульской области остановил выпуск автомобилей на время корпоративного отпуска.

Отпуск пройдет с 15 по 21 июля 2024 года, в течение этого периода на заводе не будут собирать автомобили. На заводе в особой экономической зоне «Узловая» в настоящее время налажен выпуск кроссоверов Haval трех моделей — Jolion, Dargo и F7.

Ранее сообщалось, что Cadillac представил кабриолет Sollei с отделкой из грибов.

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