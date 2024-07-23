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Назван виновник ДТП, в котором погибла МотоТаня

Shot: турецкий блогер позвал МотоТаню проехаться вдвоем и затем спровоцировал ДТП

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tanechkaozolina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская байкерша-блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла по вине турецкого блогера-байкера Онура Обута, который на скорости протаранил ее сзади. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Как рассказали Shot близкие Татьяны Озолиной, «самая красивая байкерша» не влетала в фуру, как писали до этого турецкие СМИ. Более того, она ехала с минимальной скоростью и оттормозилась перед грузовиком», — говорится в публикации.

По данным канала, сзади девушки на высокой скорости ехал Онур Обут. Он врезался в МотоТаню, после чего они вместе протаранили ограждение. Девушка скончалась на месте, а виновника ДТП доставили в больницу в критическом состоянии.

Отмечается, что в Турцию девушка поехала вместе с подписчиком, который выиграл ее старый байк в розыгрыше. В день трагедии он решил не кататься из-за поломки транспорта. Зато блогер Онур Обут позвал девушку проехаться вместе и пообещал показать турецкие достопримечательности.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы. Изначально сообщалось, что женщина совершала переезд, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

Ранее стали известны подробности аварии с блогером МотоТаней в Турции.

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