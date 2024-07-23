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Стали известны подробности аварии с блогером МотоТаней в Турции

Baza: в мотоцикл МотоТани врезался не снизивший скорость турецкий байкер

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tanechkaozolina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкий байкер врезался в мотоцикл российского блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Всего в поездке принимали участие три человека: Татьяна, ее друг Сергей и байкер из Турции Онур Обат. Сергей ехал чуть впереди, Татьяна и Обат — сзади. В какой-то момент, увидев машину впереди, Татьяна начала притормаживать, а байкер сзади этого не заметил и немного боднул мотоцикл Озолиной, после чего она потеряла управление и врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет. При этом скорость, с которой двигались мотоциклисты, пока не установили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МотоТаня получила травму шеи из-за которой она не выжила. Обат попал в больницу с переломом ноги.

Сейчас близкие Озолиной занимаются вопросами транспортировки её тела на родину.

До этого стало известно, что в России владельцы мотоциклов некоторых марок чаще других попадают в ДТП. Это следует из статистики, которую приводит СК «Согласие» в сегменте ОСАГО за прошлый год.

Самой аварийной маркой мотоциклов признали KTM — на нее приходится 3,2% ДТП. За ней следуют Kawasaki и Honda, которые набрали менее 2,5%. В антирейтинге также отметились марки Suzuki и BMW.

Аналитики отметили, что зачастую в аварии попадают спортивные модели мотоциклов.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили выделить мотоциклы в отдельную категорию техники.

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