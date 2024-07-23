Россиянам рассказали, как обманывают при ремонте автомобиля

В России многие автосервисы не дают владельцу авто присутствовать лично на ремонтных работах, однако это противоречит закону. Об этом «Авто Mail» рассказал руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин.

«Продвинутые сервисы предлагают возможность наблюдать за работой мастеров на телеэкранах — это более комфортная и надежная альтернатива. Однако даже такой способ далеко не всегда дает полную защиту по техническим причинам, в числе которых угол обзора камеры», — отметил специалист.

Березин пояснил, что личное присутствие при ремонте обязательно, если работа ведется, к примеру, над заменой деталей тормозной системы. Этот процесс должен сопровождаться комплексным обслуживанием, в том числе очисткой и смазкой сопрягающих деталей специальными составами. А вот при замене сцепления нужно провести диагностику смежных элементов (сальники коленчатого вала, шлицевая группа и др.). Березин посоветовал водителям оценить качество работы сразу после их выполнения.

Также эксперт предупредил, что на сервисах часто подменяют запчасти на дешевые аналоги. При такой процедуре нужно обязательно присутствовать лично, считает Березин. По его словам, если водителя лишают такой возможности, то это повод насторожиться.

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