Россиянам рассказали, чем Subaru Outback отличается от китайских авто

Автомобильные эксперты журнала «За рулем» протестировали универсал Subaru Outback и рассказали, чем он отличается от китайских автомобилей. Первое преимущество --атмосферный мотор мощностью 188 л.с.

«Огромный универсал – и всего 188 «атмосферных» сил. Не маловато? Во‑первых, некоторые сразу увидят преимущество в отсутствии турбонаддува – в разрезе долгосрочной эксплуатации это плюс к надежности. А «китайцы» без турбо – это только самые дешевые и примитивные модели», — рассказали эксперты «За рулем».

Отмечается, что в Subaru Outback двигатель и вариатор подружены идеально: нет взрывной динамики, зато ускорение линейное и начинается сразу вслед за нажатием на газ. В Китае так не умеют наладить даже конструктивно быстрый робот. А с вариатором удовольствие от вождения китайских машин вообще уходит в минус, пояснили специалисты.

До этого стало известно, что в Китае начались предварительные продажи обновленного электрического седана Exeed Exlantix ES. Цены начинаются от 225,9 тыс. юаней (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль получил четыре новых цвета кузова и два варианта отделки интерьера, 21-дюймовые колесные диски и дополнительные опции в стандартной комплектации.

В базовую комплектацию входит аккумулятор емкостью 77 кВт.ч. Запас хода — 680 км. В средней комплектации предусмотрена батарея емкостью 100 кВт. ч. Такая машина может проехать до 880 км. Топовая комплектация включает двухмоторную систему полного привода и литиевый аккумулятор емкостью 100 кВт.ч. Без подзарядки такой автомобиль способен преодолеть 710 км.

Ранее сообщалось, что продажи хетчбэков FAW Bestune Pony, размером с «Оку», начнутся 28 июля.