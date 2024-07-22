В Москве эвакуируют людей из ТЦ «Охотный ряд» из-за угрозы пожара

В Москве из торгового центра «Охотный ряд» рядом с Красной площадью эвакуируют жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На подземной парковке (-3 этаж) загорелась машина. На место прибыло больше 150 пожарных», — говорится в публикации.

Впоследствии стало известно, что, по предварительным данным, под капотом Mitsubishi Galant произошло короткое замыкание без последующего горения. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в России за два месяца сгорели три кроссовера GAC. Первый из них загорелся на трассе М12 в мае 2024 года. Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.

Ранее стало известно, что китайские автокомпании удаленно считывают данные из машин россиян.