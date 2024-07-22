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В Москве мигрант-самокатчик протаранил ребенка с няней

На юго-западе Москвы уроженец Узбекистана наехал на самокате на ребенка с няней

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Раменское/VK

На юго-западе Москвы 25-летний уроженец Узбекистана на электросамокате наехал на ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)», — говорится в публикации.

Отмечается, что няню с ребенком доставили в больницу с многочисленными травмами. Подозреваемого привезли в следственный отдел для допроса. По словам уроженца Узбекистана, он наехал на пешеходов из-за помешавшего ему автомобиля.

До этого в Одинцово скандальный блогер-пранкер Эдвард Бил пытался конфисковать самокаты у местных жителей. На видео показано, как Бил и его приятель Егор Черновой в форме «самокатной патрульной службы» остановили пару, которые якобы ехали по встречке. В результате пранкеры решили конфисковать их самокаты на основании выдуманного самокатного кодекса. Также они попытались оформить фейковые протоколы и пригрозили паре отделением.

Ранее в России предложили создать самокатно-патрульную службу.

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