Названы пять главных недостатков Volkswagen Talagon

В России по параимпорту можно приобрести Volkswagen Talagon — самый крупный представитель кроссоверного модельного ряда бренда с 2021 года. Автоэксперт журнала «За рулем» протестировал автомобиль и рассказал про его плюсы и минусы.

К достоинствам модели специалист отнес то, что Talagon построили на архитектуре MQB, оснастили мотором EA888 на 220 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Кроме того, кроссовер близок по оснащению к Volkswagen Teramont, который продавали в РФ до санкций, поэтому с обслуживанием и запчастями проблем не возникает. Несмотря на то, что модель большая и тяжелая, в управлении она очень податлива, отметил эксперт.

Однако Виноградов добавил, что к работе коробки передач Talagon есть вопросы, поскольку при переключениях она зависает. Также на третьем ряду сидений авто мало места. У машины, несмотря на габариты, небольшой багажник. Кроме того, автоэксперт отметил сложности в работе сенсорного управления светом. Главным недостатком Talagon Виноградов назвал завышенный ценник — 6,5 млн рублей.

До этого Александр Виноградов заявил, что в бюджете 2,5 млн рублей на российском рынке можно приобрести подержанные кроссоверы премиум-класса: BMW X3, Volvo XC60, Lexus RX350 и Land Rover Discovery Sport.

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