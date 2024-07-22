В Китае началось производство нового Toyota Land Cruiser Prado

В Китае началось серийное производство нового Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Новый Prado будет предлагаться в Китае с двумя различными вариантами оформления передней части. Стандартное решение — с укрупненными блоками, в которых отражатели ближнего и дальнего света выполнены в виде окружности. Вариант подороже — с зауженными прямоугольными фарами.

Автомобиль получил гибридную силовую установку, состоящую из двигателя объемом 2.4 л., электромотора, восьмиступенчатой автоматической коробки передач и компактной батареи. Пиковая отдача — 330 л.с.. Привод у нового Toyota Land Cruiser Prado — полный.

Цены на новинку начинаются от 460 тыс. юаней (5,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что второе поколение внедорожника BAW 212, выпущенное спустя 60 лет после дебюта первого, начнут продавать в Китае 25 июля 2024 года.

Автомобиль сохранил классические пропорции кузова и рамную конструкцию. Он оснащается турбомотором 2.0 и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В наличии и подключаемый полный привод.

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