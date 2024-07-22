Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость владения кроссовером Dongfeng ix5

НАПИ: за 5 лет на содержание Dongfeng ix5 придется потратить 2,3 млн рублей

close
100%
Dongfeng

За 5 лет на содержание китайского кроссовера Dongfeng ix5 его владельцу придется потратить почти 2,3 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

По данным аналитиков, стоимость 1 км пробега составляет 30,61 рубля, за год содержание машины обойдется в 459,7 тыс. рублей. Стоимость владения Dongfeng ix5 за пять лет составит 2,29 млн рублей.

Расчет ориентирован на среднестатистического москвича, который за год проезжает 15 тыс. км. При оценке аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, а также налоги и сборы, расходы на покупку покрышек, ТО и бензина.

Расчеты проводились для автомобиля Dongfeng ix5 в версии Premium, его стоимость составляет 3 млн рублей.

До этого стало известно, что на калининградском заводе «Автотор» завершился выпуск легковых автомобилей Dongfeng.

Калининградская компания собрала 1 тысячу кроссоверов DFSK ix5 и ix7, далее проект продолжаться не будет. Следующие партии ix5 и ix7 Моторинвест будет импортировать из Китая в готовом виде.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожника BAW 212 стартуют 25 июля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами