Названа стоимость владения кроссовером Dongfeng ix5

За 5 лет на содержание китайского кроссовера Dongfeng ix5 его владельцу придется потратить почти 2,3 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

По данным аналитиков, стоимость 1 км пробега составляет 30,61 рубля, за год содержание машины обойдется в 459,7 тыс. рублей. Стоимость владения Dongfeng ix5 за пять лет составит 2,29 млн рублей.

Расчет ориентирован на среднестатистического москвича, который за год проезжает 15 тыс. км. При оценке аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, а также налоги и сборы, расходы на покупку покрышек, ТО и бензина.

Расчеты проводились для автомобиля Dongfeng ix5 в версии Premium, его стоимость составляет 3 млн рублей.

До этого стало известно, что на калининградском заводе «Автотор» завершился выпуск легковых автомобилей Dongfeng.

Калининградская компания собрала 1 тысячу кроссоверов DFSK ix5 и ix7, далее проект продолжаться не будет. Следующие партии ix5 и ix7 Моторинвест будет импортировать из Китая в готовом виде.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожника BAW 212 стартуют 25 июля.