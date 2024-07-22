В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на автомобиль

В Госдуму внесут законопроект о возможности покупки автомобиля российского производства с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Проект федерального закона разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как заявил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), это будет серьезной дополнительной мерой поддержки для многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами.

В данный момент маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, включая закрытие ипотеки. Помимо того, можно потратить финансы на товары и услуги для детей-инвалидов, вложить их в образование ребенка или оформить ежемесячную выплату.

До этого стало известно, что, правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение. Предполагается, что за это будет грозить от 3 тысяч до 5 тыс. рублей и лишение прав за повторное нарушение.

Авторы законопроекта отметили, что основной причиной многих дорожно-транспортных происшествий является небезопасное вождение и безответственное поведение водителей по отношению к другим участникам дорожного движения.

Парламентарии подчеркнули, что для привлечения водителя к ответственности за опасное вождение необходимо наличие доказательств нарушения, таких как фото или видео.

Ранее депутаты предложили штрафовать скрывшихся с места ДТП водителей.