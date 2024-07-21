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Рэпер Илья Бланко попал в ДТП в центре Москвы

«МК»: рэпер Илья Бланко попал в ДТП на Maybach в центре Москвы

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Рэпер Илья Бланко попал в ДТП в центре Москвы на Берсеневской набережной, сообщает «МК».

По его данным, авария произошла ночью в субботу, когда исполнитель ехал в такси Maybach с подругой в ресторан. В их машину на полном ходу сзади врезался автомобиль каршеринга. Бланко и его подругу доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, утверждает «МК».

Водитель каршеринга, врезавшийся в такси рэп-исполнителя, сначала скрылся с места аварии, однако затем вернулся обратно. Предположительно, ехавшие в каршеринге виновники ДТП были пьяны.

Рэпер Илья Бланко (настоящее имя — Илья Глазунов) родился в 1997 году в Ленинградской области. Треки в стиле хип-хоп он начал выпускать в 2016 году.

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