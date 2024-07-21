Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани образовалась большая очередь

Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скопилась очередь из 570 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

По его данным, время ожидания составляет около двух часов. Информация актуальна по состоянию на 10:00 мск. Формироваться очередь на проезд по мосту в воскресенье начала примерно с 4:00 мск.

Пробки перед мостом со стороны Крыма нет.

17 июля очередь к Крымскому мосту с направления Тамани достигала 300 автомобилей.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что Крымский мост находится под надежной защитой и остается недостижимым для террористических атак украинских властей.

6 июля руководитель министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт сообщал об усилении работы стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан.

Ранее власти собрались начать оценку ущерба от терактов на Крымском мосту.