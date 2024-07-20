Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пранкер Эдвард Бил в форме МВД конфисковал самокаты в Подмосковье

Пранкер Эдвард Бил в форме МВД попытался изъять электросамокаты в Подмосковье

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

В Одинцово скандальный блогер-пранкер Эдвард Бил пытался конфисковать самокаты у местных жителей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Вы такие дерзкие, умные, вы что, лучше всех знаете все? Вы че творите? Едете по встречке!» — говорит пранкер на опубликованном каналом видео.

На нем показано, как Бил и его приятель Егор Черновой в форме «самокатной патрульной службы» остановили пару на самокатах, которые якобы ехали по встречке. В результате пранкеры решили конфисковать их транспорт на основании выдуманного самокатного кодекса. Также они попытались оформить фейковые протоколы и пригрозили паре отделением.

Накануне пранкер решил пошутить: он надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность.

В результате Била и его друга арестовали на 13 суток.

Ранее появилось видео с извинениями кубанца, назвавшего женщину «донбасской рожей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами