Пранкер Эдвард Бил в форме МВД конфисковал самокаты в Подмосковье

В Одинцово скандальный блогер-пранкер Эдвард Бил пытался конфисковать самокаты у местных жителей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Вы такие дерзкие, умные, вы что, лучше всех знаете все? Вы че творите? Едете по встречке!» — говорит пранкер на опубликованном каналом видео.

На нем показано, как Бил и его приятель Егор Черновой в форме «самокатной патрульной службы» остановили пару на самокатах, которые якобы ехали по встречке. В результате пранкеры решили конфисковать их транспорт на основании выдуманного самокатного кодекса. Также они попытались оформить фейковые протоколы и пригрозили паре отделением.

Накануне пранкер решил пошутить: он надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность.

В результате Била и его друга арестовали на 13 суток.

Ранее появилось видео с извинениями кубанца, назвавшего женщину «донбасской рожей».